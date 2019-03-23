СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-23T09:04:59+03:00

В Псковской области произошло возгорание в доме-интернате для престарелых, пострадавших нет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Церковищенском доме-интернате (Усвятский район Псковской области – Ред.) произошло возгорание кровли. Проживают в этом учреждении одинокие пожилые люди и инвалиды. Огонь вспыхнул на кровле, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области. Площадь возгорания составила около 2 квадратных метров, пожарные быстро справились с огнем.

- Из здания, из-за задымления, были эвакуированы 19 человек. Все они оперативно были перевезены в социальные учреждения Великих Лук, где были свободные места, - прокомментировала ситуацию первый заместитель главы региона Вера Емельянова.

По ее словам, все пожилые люди сейчас находятся в комфортных условиях, оказание помощи пострадавшим проходит под личным контролем губернатора.

На месте уже побывала специальная комиссия для оценки ущерба и составления перечня предстоящих работ по восстановлению кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU