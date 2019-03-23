Дополнительную иммунизацию против кори проведут с 1 апреля в Псковской области

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-23T09:35:24+03:00

В Псковской области с 1 апреля до 1 октября 2019 года проведут дополнительную иммунизацию населения против кори. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Псковской области с 1 апреля начинается дополнительная иммунизация населения против кори. Медики намерены уделить внимание всем возрастным группам – от детей до людей старшего возраста, рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона.

- Особенно это актуально в преддверии массовых мероприятий, например, Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в июне, - заявила на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

В Псковской области в прошлом году были выявлены 3 случая заболевания так называемой завозной корью, псковичи заразились в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, Украины, так как не были привиты. Всего в регионе около 1600 несовершеннолетних не имеют иммунитета против кори, их родители отказывались от прививки. В планах вакцинация около 5400 взрослых - в списке иностранные рабочие и мигранты.

В целом Псковская область получит 8400 доз вакцины для взрослых и 16000 для детей. Первая партия препаратов уже прибыла в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU