Псковские пограничники нашли контрабанду сигарет в железнодорожном вагоне
Псковские пограничники задержали контрабанду сигарет. Железнодорожный состав шел из Великих Лук через пункт пропуска «Себеж» в сопредельное государство, рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области. При досмотре бункерных вагонов у одного из них отметили следы проникновения внутрь – было не слишком хорошо зафиксировано средство таможенной идентификации. Вагон сразу же отцепили и отправили на дополнительный досмотр.
Внутри находился комбикорм, а в нем – заботливо упакованные плиты из пачек сигарет. Всего было изъято более 3000 пачек. Приблизительная стоимость – около 150 000 рублей. Вся незаконно перевозимая продукция была изъята и передана компетентным органам для принятия мер.
Сейчас идет поиск тех, кто отправил «посылку». Им предстоит ответить за нарушение закона и отправку контрабандной партии сигарет.
ИСТОЧНИК KP.RU