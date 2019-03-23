2019-03-23T10:48:12+03:00
Происшествия

Псковские пограничники нашли контрабанду сигарет в железнодорожном вагоне

В комбикорме были надежно спрятаны 3000 пачек
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В железнодорожном составе псковские пограничники нашли контрабанду сигарет. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.В железнодорожном составе псковские пограничники нашли контрабанду сигарет. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
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Псковские пограничники задержали контрабанду сигарет. Железнодорожный состав шел из Великих Лук через пункт пропуска «Себеж» в сопредельное государство, рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области. При досмотре бункерных вагонов у одного из них отметили следы проникновения внутрь – было не слишком хорошо зафиксировано средство таможенной идентификации. Вагон сразу же отцепили и отправили на дополнительный досмотр.

Внутри находился комбикорм, а в нем – заботливо упакованные плиты из пачек сигарет. Всего было изъято более 3000 пачек. Приблизительная стоимость – около 150 000 рублей. Вся незаконно перевозимая продукция была изъята и передана компетентным органам для принятия мер.

Сейчас идет поиск тех, кто отправил «посылку». Им предстоит ответить за нарушение закона и отправку контрабандной партии сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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