Псковские пограничники нашли контрабанду сигарет в железнодорожном вагоне

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-23T10:48:12+03:00

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Псковские пограничники задержали контрабанду сигарет. Железнодорожный состав шел из Великих Лук через пункт пропуска «Себеж» в сопредельное государство, рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области. При досмотре бункерных вагонов у одного из них отметили следы проникновения внутрь – было не слишком хорошо зафиксировано средство таможенной идентификации. Вагон сразу же отцепили и отправили на дополнительный досмотр.

Внутри находился комбикорм, а в нем – заботливо упакованные плиты из пачек сигарет. Всего было изъято более 3000 пачек. Приблизительная стоимость – около 150 000 рублей. Вся незаконно перевозимая продукция была изъята и передана компетентным органам для принятия мер.

Сейчас идет поиск тех, кто отправил «посылку». Им предстоит ответить за нарушение закона и отправку контрабандной партии сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU