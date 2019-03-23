За попытку похитить спиртное из магазина в Великих Луках задержан мужчина

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-23T12:32:39+03:00

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В Великих Луках в отдел полиции доставлен 32-летний мужчина, задержанный при попытке хищения спиртных напитков из местного магазина, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Задержали мужчину в торговой точке на улице Матвея Кузьмина. На пульт дежурного поступил сигнал о срабатывании кнопки безопасности. Прибывший на место происшествия экипаж вневедомственной охраны узнал от продавцов о мужчине, который взял с витрины бутылки спиртного и решил скрыться с ними в обход кассы, то есть, не оплачивая товар. Выйти ему из помещения помешали сотрудники магазина. В их окружении он и дождался появления охраны.

Мужчину для дальнейших разбирательств отвезли в местный отдел полиции. Там же будет установлено, не причастен ли он к другим правонарушениям, не был ли судим ранее. Это может отразиться на его наказании.

ИСТОЧНИК KP.RU