Псковский театр везет в Белоруссию «Каштанку»
Псковский театр драмы едет на гастроли в Могилев и везет постановку «Каштанка», которую с актерами готовила известная псковичка, актриса Юлия Пересильд. Спектакль включен в программу Международного молодежного театрального форума «М@rt. Контакт», сообщили «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе Театрально-Концертной дирекции Псковской области. Всего в планах организаторов показать зрителю 23 спектакля из 10 стран, в том числе, из Грузии, Латвии, Армении, Израиля, Польши, Украины.
Пройдет форум с 21 по 27 марта, псковский спектакль покажут на сцене Могилевского драмтеатра в последний день мероприятия.
СПРАВКА «КП»
В основу постановки лег рассказ Антона Чехова «Каштанка». Однако герои с легкой руки Юлии Пересильд приобрели новые черты, и все действо превратилось в своего рода музыкальное чтение между строк.
ИСТОЧНИК KP.RU