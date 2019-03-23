2019-03-23T12:46:25+03:00
Звезды

Псковский театр везет в Белоруссию «Каштанку»

Постановка стала частью программы Международного молодежного форума в Могилеве
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Псковский спектакль "Каштанка" увидят зрители молодежного форума в Белоруссии. Фото: Андрей КОКШАРОВ.Псковский спектакль "Каштанка" увидят зрители молодежного форума в Белоруссии. Фото: Андрей КОКШАРОВ.
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Псковский театр драмы едет на гастроли в Могилев и везет постановку «Каштанка», которую с актерами готовила известная псковичка, актриса Юлия Пересильд. Спектакль включен в программу Международного молодежного театрального форума «М@rt. Контакт», сообщили «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе Театрально-Концертной дирекции Псковской области. Всего в планах организаторов показать зрителю 23 спектакля из 10 стран, в том числе, из Грузии, Латвии, Армении, Израиля, Польши, Украины.

Пройдет форум с 21 по 27 марта, псковский спектакль покажут на сцене Могилевского драмтеатра в последний день мероприятия.

СПРАВКА «КП»

В основу постановки лег рассказ Антона Чехова «Каштанка». Однако герои с легкой руки Юлии Пересильд приобрели новые черты, и все действо превратилось в своего рода музыкальное чтение между строк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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