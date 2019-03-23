2019-03-23T15:23:36+03:00
Экономика

Информационный центр «Титан –Полимера» в Пскове может перейти на ежедневный график работы

Его задача – ответить на все вопросы псковичей о проекте строительства нового предприятия
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Пскове 23 марта прошел митинг, инициаторами которого выступили коммунисты. Фото: Максим АНДРЕЕВ.В Пскове 23 марта прошел митинг, инициаторами которого выступили коммунисты. Фото: Максим АНДРЕЕВ.
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Информационный центр группы компаний «Титан», которая планирует в Псковской области построить свой завод, может перейти на ежедневный график работы. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на митинге 23 марта в Пскове заявил представитель компании.

Сейчас инфоцентр работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед. Его адрес: улица Ленина, дом 17. На этой площадке можно уточнить детали проекта строительства будущего предприятия и создания научно-исследовательского центра на его базе. Сюда же порекомендовали обратиться и пришедшим на митинг псковичам.

КОНКРЕТНО

Более 13 млрд рублей обещает вложить в строительство завода ГК «Титан». Проект предполагает создание порядка 2000 рабочих мест. Площадка для строительства – особая экономическая зона «Моглино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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