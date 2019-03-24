Начался подъем затонувших судов из Псковского озера

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-24T09:56:54+03:00

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В Псковской области на озере вблизи Залитских островов начаты работы по подъему затонувших судов. Проводит их предприятие из Санкт-Петербурга. Это результат вмешательства в ситуацию Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры.

Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в ведомстве, в акватории Залитских островов в результате проверки в 2017 году были обнаружены семь затонувших небольших кораблей, в основном рыболовецких. Все они «являются механическими объектами засорения поверхностных вод». Кроме того, они мешают судоходству и рыболовству в этих местах.

Администрацию бассейна внутренних водных путей – ФБУ «Администрация «Волго-Балт» - обязали до 1 июля 2019 года убрать суда и утилизировать их.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда данное решение было признано законным и обоснованным. А потому компания привлекла подрядчика и начала очистку водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU