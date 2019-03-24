Меньше суток остается до завершения голосования в псковском конкурсе «Красавица в погонах»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-24T10:13:32+03:00

В Псковской области завершается конкурс "Красавица в погонах". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Впервые в Псковской области проводится необычный конкурс. Он получил название - «Красавица в погонах». Организатором выступила «Комсомольской правды – Псков». Участницами стали 11 самых красивых сотрудниц ведомств: Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, Главного управления МЧС России по региону, УМВД, Академии ФСИН, таможни, Федеральной службы судебных приставов.

Стартовало голосование 7 марта. Завершится оно в 9.00 25 марта.

Победительницами будут признаны сразу пять девушек. Все они получат дипломы и памятные подарки.

С самого начала голосования неоднократно менялась пятерка лидеров. Сейчас у тех, кто претендует на победу, больше 1000 голосов читателей.

КОНКРЕТНО

Познакомиться с положением конкурса можно ЗДЕСЬ.

Проголосовать за участниц и, возможно, этим изменить ход конкурса можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU