2019-03-25T09:28:32+03:00
Происшествия

В Псковской области за выходные зафиксировано 56 палов травы

Общая площадь возгораний составила 24,11 гектара
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Быстрому распространению огня по сухой растительности также способствует ветреная погода, которая установилась в Псковской области.Быстрому распространению огня по сухой растительности также способствует ветреная погода, которая установилась в Псковской области.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области за выходные спасатели зафиксировали 56 палов сухой травы. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, растительность сгорела на территории 24,11 гектара.

Крупные очаги возгораний были замечены в Локнянском и Печорском районах. Траву здесь подожгли в ночь с 22 на 23 марта. Спасатели боролись с огнем глубокой ночью. Для тушения сотрудники МЧС привлекли два пожарных автомобиля и шесть человек личного состава.

Всего за все время пожароопасного периода, который начал действовать с 22 марта, спасатели зафиксировали 64 пала травы, общая площадь которых составила 38,89 гектара.

КСТАТИ

Сотрудники МЧС предупреждают, что поджигать сухую растительность очень опасно. Огонь может быстро дойти до населенных пунктов, уничтожить имущество и постройки как в дачных поселках, так и в деревнях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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