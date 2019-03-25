2019-03-25T10:53:17+03:00
Происшествия

В Пскове горящий мусор повредил два автомобиля

Транспортные средства стояли слишком близко к пламени
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Пожарные смогли спасти два автомобиля во время возгорания мусора в Пскове.Пожарные смогли спасти два автомобиля во время возгорания мусора в Пскове.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове на улице Юбилейной горящий мусор повредил два автомобиля. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, пожарным удалось спасти транспортные средства.

- Сообщение о горении мусора поступило 24 марта в 01.56, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия направились пожарный автомобиль и четыре спасателя.

На месте происшествия сотрудники МЧС увидели, что две иномарки стоят близко к пламени. Под воздействием высоких температур на них начали плавиться внешние элементы. В итоге у одного седана оплавился часть бампера, задняя фара, а у второго огонь повредил дверные ручки и зеркало заднего вида. В любой момент машины могли загореться. Но спасатели вовремя локализовали пламя и остудили машины. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

КСТАТИ

За воскресенье в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем произошло два пожара в Великолукском районе и Пскове. Также в Дно неизвестные подожгли гараж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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