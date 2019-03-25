2019-03-25T11:14:58+03:00
Звезды

Больше 18 миллионов рублей в Псковской области потратят на ремонт домов культуры в Бежаницах и Красино

Срок окончания работ - конец 2019 года
Виталий Суриков
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Капитальный ремонт по региональной программе затронет два дома культуры в Псковской области.Капитальный ремонт по региональной программе затронет два дома культуры в Псковской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Больше 18 миллионов рублей власти Псковской области потратят на ремонт дома культуры в Бежаницах и деревне Красино Палкинского района. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в региональном госкомитете по культуре, районные администрации уже готовят технические задания для проведения конкурсных процедур.

Капитальный ремонт двух зданий пройдет на средства программы «Культурная среда», которая реализуется в Псковской области. Региональная администрация уже согласовала с муниципальными властями нюансы выделение денег. На Бежаницкий дом культуры выделено 11,5 миллионов рублей. Немного раньше в районном центре открыли пристройку к учреждению культуры, в которой разместился современный зрительный зал на 250 мест.

На сельский дом культуры в деревне Красино Палкинского района выделят немного меньше средств - 7 миллионов рублей. Ремонтные работы в двух учреждениях культуры завершатся к конку 2019 года.

КСТАТИ

Работы выполняются в рамках национального проекта «Культура», среди приоритетов которого - возрождение районных и сельских домов культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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