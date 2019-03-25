2019-03-25T11:32:30+03:00
Общество

В Пскове умер писатель Борис Ильин

Литератору было 78 лет
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Борис Ильин служил на флоте, поэтому одной из тем его прозы стала жизнь моряков. Фото: региональное отделение Союза писателей России.Борис Ильин служил на флоте, поэтому одной из тем его прозы стала жизнь моряков. Фото: региональное отделение Союза писателей России.
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В Пскове на 79 году жизни скончался писатель-прозаик Борис Тимофеевич Ильин. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Псковском региональном отделении Союза писателей России, Борис Тимофеевич состоял в организации с 1991 года.

Родился писатель в Ленинградской области. После учебы в Мурманском судоходном училище Борис Тимофеевич служил подводником на Северном флоте. После получения диплома учителя преподавал английский в Дновском районе. В 1974 году окончил Литературный институт имени М. Горького.

Основной темой творчества Бориса Тимофеевича всегда были русская деревня и морской флот. В 2000-х годах написал немало исторических повестей. Писатель всегда работал на основе документальных письменных источников. За выдающиеся успехи в литературе и краеведении имя Бориса Ильина было внесено в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова» а также в Псковскую энциклопедию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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