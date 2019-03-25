2019-03-25T15:06:05+03:00
Общество

Псковской области выделят 192 миллиона рублей на формирование комфортной городской среды

Регион потратит на это дополнительно чуть меньше двух миллионов рублей
Виталий Суриков
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В Псковской области станет намного больше благоустроенных территорий.В Псковской области станет намного больше благоустроенных территорий.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковской области из федерального бюджета выделят 192 миллиона рублей на формирование комфортной городской среды. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, об этом стало известно на селекторном совещании с заместителем председателя правительства России по строительству и региональной политике Виталием Мутко.

Речь на совещании шла не только о формировании комфортной городской среды, но и о новой системе строительства, которая вводится в России. В скором времени средства за выполненную работу подрядчик получит только по окончанию строительства. Долевого строительства До 1 июля Псковская область наравне в с другими регионами проверит застройщиков на готовность работать в новых условиях.

Данный вопрос актуален, потому что Псковская область продолжает активно расти. В 2018 году в регионе построено 233 тысяч квадратных метров жилья. До 2024 года этот показатель должен вырасти на 73 тысячи квадратных метров.

КСТАТИ

Псковская область также примет участие в софинансировании проекта «Комфортная городская среда». В 2019 году на это выделят 1,9 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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