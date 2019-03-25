2019-03-25T15:26:11+03:00
Спорт

Псковский боксер Константин Суховский победил на всероссийских соревнованиях в Самарской области

За весь турнир он не проиграл ни одного боя
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Псковский боксер Константин Суховский привез из Самарской области золотую награду.Псковский боксер Константин Суховский привез из Самарской области золотую награду.Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Псковский боксер Константин Суховский завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» на призы школы олимпийского резерва «Ринг». Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Псковском областном центре спортивной подготовки, турнир проходил в поселке Осинки Самарской области.

На пути к заветной награде Константин не потерпел ни одного поражения. За весь турнир, проходивший с 20 по 23 марта, пскович провел 3 боя. Среди соперников спортсмена были одни из сильнейших боксеры Поволжского федерального округа.

Кроме золотой награды соревнований, во время боев спортсмен выполнил норматив мастера спорта России по боксу и получил соответствующее удостоверение. Соперники по турниру высоко оценили физическую подготовку псковича, а также работу его тренеров - Вячеслава Ярулина, Александра Ярулина и Вадима Голика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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