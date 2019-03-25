2019-03-25T16:23:07+03:00
Звезды

Режиссер спектакля «Река Потудань» Сергей Чехов вошел в число награжденных премией президента России

Саму постановку актеры скоро представят на фестивале «Золотая маска»
Виталий Суриков
Поделиться:
За неделю до показа спектакля "Река Потудань" в Москве в кассах нет свободных билетов. Фото: Андрей Кокшаров.За неделю до показа спектакля "Река Потудань" в Москве в кассах нет свободных билетов. Фото: Андрей Кокшаров.
Изменить размер текста:

Режиссер спектакля «Река Потудань» Сергей Чехов попал в число молодых деятелей культуры, которых наградили премией президента России Владимира Путина. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области, это событие произошло перед премьерой постановки на сцене фестиваля «Золотая маска».

Всего спектакль «Река Потудань» представлен в шести номинациях на самую престижную театральную премию России. Для Псковского театра драмы это успех, ведь ни одна постановка до этого не удостаивалась такой чести. Спектакль претендует на победу в номинации «Лучший спектакль малой формы в драме», «Лучший режиссер», «Лучший художник», «Лучшая женская роль». Два актера претендуют на звание «Лучшая мужская роль второго плана».

В Москве «Реку Потудань» покажут дважды в «Гоголь-центре». На оба показа уже нет свободных билетов. Сначала зрители увидят постановку в конкурсной программе «Золотой маски» 31 марта, а потом 1 апреля в рамках фестиваля «Russian Case».

КСТАТИ

«Река Потудань» - постановка, основанная на одноименной повести писателя Андрея Платонова. Сергей Чехов сумел найти нетрадиционные художественные ходы, за которые постановка получила как положительные оценки критиков, так и зрительскую любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Вахта памяти» в Псковской области пройдет с 25 апреля по 8 мая
Псковский боксер Константин Суховский победил на всероссийских соревнованиях в Самарской области
Псковской области выделят 192 миллиона рублей на формирование комфортной городской среды
УФАС оштрафовало директора управляющей компании в Пскове за поддержание недобросовестной конкуренции
Великолучанин отправится за решетку на 5 лет за обман знакомого на крупную сумму денег
В Пскове умер писатель Борис Ильин
Больше 18 миллионов рублей в Псковской области потратят на ремонт домов культуры в Бежаницах и Красино
В Пскове горящий мусор повредил два автомобиля
В Псковской области за выходные зафиксировано 56 палов травы
Пожарные призывают жителей Псковской области не жечь сухую траву
Меньше суток остается до завершения голосования в псковском конкурсе «Красавица в погонах»
Начался подъем затонувших судов из Псковского озера
Представитель «Титана» отказался заявлять в полицию о нападении на него на митинге в Пскове
В Псковской области назван лучший свадебный фотограф года
Информационный центр «Титан –Полимера» в Пскове может перейти на ежедневный график работы
Псковский театр везет в Белоруссию «Каштанку»
За попытку похитить спиртное из магазина в Великих Луках задержан мужчина
Псковские пограничники нашли контрабанду сигарет в железнодорожном вагоне
Дополнительную иммунизацию против кори проведут с 1 апреля в Псковской области
В Псковской области произошло возгорание в доме-интернате для престарелых, пострадавших нет