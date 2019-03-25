Режиссер спектакля «Река Потудань» Сергей Чехов вошел в число награжденных премией президента России

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-25T16:23:07+03:00

За неделю до показа спектакля "Река Потудань" в Москве в кассах нет свободных билетов. Фото: Андрей Кокшаров.

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Режиссер спектакля «Река Потудань» Сергей Чехов попал в число молодых деятелей культуры, которых наградили премией президента России Владимира Путина. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области, это событие произошло перед премьерой постановки на сцене фестиваля «Золотая маска».

Всего спектакль «Река Потудань» представлен в шести номинациях на самую престижную театральную премию России. Для Псковского театра драмы это успех, ведь ни одна постановка до этого не удостаивалась такой чести. Спектакль претендует на победу в номинации «Лучший спектакль малой формы в драме», «Лучший режиссер», «Лучший художник», «Лучшая женская роль». Два актера претендуют на звание «Лучшая мужская роль второго плана».

В Москве «Реку Потудань» покажут дважды в «Гоголь-центре». На оба показа уже нет свободных билетов. Сначала зрители увидят постановку в конкурсной программе «Золотой маски» 31 марта, а потом 1 апреля в рамках фестиваля «Russian Case».

КСТАТИ

«Река Потудань» - постановка, основанная на одноименной повести писателя Андрея Платонова. Сергей Чехов сумел найти нетрадиционные художественные ходы, за которые постановка получила как положительные оценки критиков, так и зрительскую любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU