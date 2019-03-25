2019-03-25T20:05:44+03:00
Общество

В Пскове на перекрестке улиц Кузбасской Дивизии и Западной появится пешеходный переход

С такой инициативой депутат госдумы Александр Васильев обратился к главе региона
Виталий Суриков
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Решение о организации пешеходного перехода на перекрестке улиц Кузбасской Дивизии и Западной будет принято в ближайшее время.Решение о организации пешеходного перехода на перекрестке улиц Кузбасской Дивизии и Западной будет принято в ближайшее время.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Западной может появиться пешеходный переход. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», с такой инициативой к главе Псковской области Михаилу Ведерникову обратился депутат государственной думы Александр Васильев.

Пожаловалась на отсутствие зебры псковичка во время приема граждан в приемной «Единой России». Женщина заметила, что дети регулярно проходят это место, когда идут с Владимирской и Никольской в школу №25. Перейти дорогу безопасно здесь нет возможности: плотный трафик машин, отсутствие хорошего освещения.

Александр Васильев заметил, что решить такой вопрос можно через программы, которые действуют в Пскове, например, «Безопасные и качественные дороги». Письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос направлено главе региона Михаилу Ведерникову, но непосредственной проработкой вопроса займется городская администрация и муниципальная комиссия по безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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