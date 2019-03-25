2019-03-25T21:55:12+03:00
Здоровье

В Псковской области количество мобильных ФАПов увеличат вдвое

В планах замена и стационарных медицинских пунктов
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Мобильных ФАПов в Псковской области станет больше, а стационарные будут обновлять.Мобильных ФАПов в Псковской области станет больше, а стационарные будут обновлять.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В 2019 году количество мобильных фельшерско-акушерских пунктов в Псковской области вырастет в два раза. Такие данные привела председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко, сообщает ТАСС. Сейчас население удаленных деревень и поселков обслуживают 16 подобных комплексов, до конца года запустят еще 13.

Для каждого будет создан график перемещения и дежурства специалистов.

В планах у региональных властей замена и стационарных ФАПов, врачебных амбулаторий, которые располагаются в зданиях, требующих ремонта. Как уточнила глава ведомства, всего в Псковской области более 300 ФАПов, в замене нуждается примерно половина из них.

- Губернатор этим вопросом обеспокоен, и есть государственная программа по развитию сельских территорий, и мы по поручению губернатора намерены включить все эти объекты, требующие реконструкции, ремонта и модернизации, - добавила Марина Гаращенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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