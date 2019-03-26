2019-03-26T09:38:53+03:00
Общество

В Пскове апрель объявлен месяцем по уборке города

Общегородской субботник назначен на 25 апреля
Виталий Суриков
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Псковичам предлагают вместе сделать свой город чистым и уютным.Псковичам предлагают вместе сделать свой город чистым и уютным.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове с 1 апреля объявляется месячник по уборке города. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, общегородской субботник назначен на 25 апреля.

Принять участие в уборке Пскова сможет совершенно любая организация и инициативные горожане. Посильную помощь инвентарем и техникой предоставит управление городского хозяйства. Организация подготавливает план работ по городу, чтобы систематизировать его уборку.

Уборкой своих придомовых территорий займутся и управляющие компании. Глава Пскова Иван Цецерский заметил в одном из постов у себя в социальных сетях, то территория у дома не только должна быть убрана, но, в частности, в песочницах должен появиться свежий песок.

КСТАТИ

В социальных сетях стали появляться видео уборки Пскова, на которых трактора как и в прошлом году убирают город поднимая за собой столб пыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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