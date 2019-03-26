2019-03-26T10:27:35+03:00
Происшествия

За попытку дать взятку в Пскове осудили директора транспортной компании

Суд обязал его выплатить крупный штраф – 500 тысяч рублей
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Предприниматель за попытку дать взятку чиновнику отделался штрафом.Предприниматель за попытку дать взятку чиновнику отделался штрафом.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Пскове за попытку дать взятку на скамье подсудимых оказался генеральный директор одной из местных транспортных компаний. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина, действуя от лица своей фирмы, пытался подкупить одного из чиновников государственной инспекции по труду.

У организации возникли проблемы с трудовым законодательством из-за допуска к работе лиц без специального разрешения. Предпринимателю грозил большой штраф. Осужденный надеялся, что если он даст взятку, то это поможет избежать его фирме наказания. Сумма, переданная чиновнику, составила около 17 тысяч рублей. Государственный служащий, которому предложили деньги, сразу же обратился в полицию.

Бизнесмена задержали сразу после передачи денег. Приговором суда ему назначено административное наказание. Предприниматель заплатит штраф размером в 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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