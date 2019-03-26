2019-03-26T10:44:13+03:00
Общество

Городские автобусы в Печорах подстроят под расписание «Ласточек»

Но время прибытия автобусов станет известно после уточнения движения электропоезда
Виталий Суриков
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Точное расписание прибытия "Ласточки" в Печоры пока что неизвестно.Точное расписание прибытия "Ласточки" в Печоры пока что неизвестно.Фото: Владимир Кольцов
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Городские автобусы в Печорах подстроят под расписание «Ласточек». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе предприятия «Псковпассажиравтотранс», подобная система уже успешно опробована в Пскове.

Сейчас автотранспортное предприятие ждет решение «РЖД». Ведь железнодорожники решат , как часто «Ласточка» будет прибывать в Печоры. Как станет известно точное расписание электропоезда, то по нему скорректируют движение автобусов.Таким образом, прибывшие в город пассажиры смогут без проблем добраться до любой точки города на общественном транспорте без долгого ожидания.

КСТАТИ

Первая «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков отправилась 4 августа 2018 года. Решение о том, что маршрут продлят до Печор губернатор Псковской области озвучил 22 февраля 2019 года, а уже 21 марта состоялся тестовый рейс. Именно после него «РЖД» сформирует расписание маршрута «Печоры - Псков - Санкт-Петербург».

КОНКРЕТНО

Из Пскова на «Ласточке» можно также отправиться в Великий Новгород и Петрозаводск (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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