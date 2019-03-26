2019-03-26T11:13:44+03:00
Общество

Руководство региона и муниципалитетов прошло военные сборы в Пскове

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Виталий Суриков
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Практически целый день чиновники провели на полигоне 76-ой дивизии.Практически целый день чиновники провели на полигоне 76-ой дивизии.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Руководство региона и муниципалитетов прошло военные сборы в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, учебно-мобилизационные мероприятия прошли на территории 76-ой десантно-штурмовой дивизии.

На сборах присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководители госкомитетов администрации региона, главы районов. Чиновники сначала изучили образцы техники, которую используют Псковские десантники, в том числе бронемашины БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», которые совсем недавно поступили на вооружение дивизии.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников участвовал в сборах вместе с другими чиновниками. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников участвовал в сборах вместе с другими чиновниками.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

После теоретических занятий участники сборов приступили к практике. Чиновники попробовали себя в стрельбе из автоматов, пулеметов, пистолетов, а также в метании учебной гранаты. На выбор были и более сложные виды оружия, такие как снайперская винтовка Драгунова.

На сборах участники изучили образцы вооружений и попрактиковались в стрельбе. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

На сборах участники изучили образцы вооружений и попрактиковались в стрельбе.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Такие мероприятия в ближайшее время могут стать традиционными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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