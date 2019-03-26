В Себежском районе пограничники задержали две машины с контрабандными запчастями для мотоциклов

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-26T11:24:26+03:00

Всего в двух машинах перевозилось 73 запчасти. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

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В Себежском районе на международном пропускном пункте «Бурачки» пограничники задержали два автомобиля, перевозящих дорогостоящие контрабандные запчасти для мотоциклов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, изъять удалось 73 единицы.

Рыночная стоимость такой партии – больше миллиона рублей. Первым пограничники задержали легковой автомобиль «Дациа», за рулем которого был 39-летний гражданин России. При осмотре машины один из пограничников заметил запасное колесо, прикрепленное к днищу машины, в котором находился тайник с 58 запчастями.

Немногим позже на этом же пункте был задержан микроавтобус «Мерседес». Водитель, 55-летний гражданин России, был чересчур нервный и раздражительный. В ходе осмотра автомобиля пограничники обнаружили специально оборудованный тайник, в котором находились 15 запчастей.

Контрабандный груз сотрудники погранслужбы изъяли. Водители в полиции расскажут о том, как пытались незаконно перевези груз.

ИСТОЧНИК KP.RU