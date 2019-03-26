2019-03-26T11:24:26+03:00
Общество

В Себежском районе пограничники задержали две машины с контрабандными запчастями для мотоциклов

Общая стоимость изъятого товара – больше миллиона рублей
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Всего в двух машинах перевозилось 73 запчасти.Всего в двух машинах перевозилось 73 запчасти.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
Изменить размер текста:

В Себежском районе на международном пропускном пункте «Бурачки» пограничники задержали два автомобиля, перевозящих дорогостоящие контрабандные запчасти для мотоциклов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, изъять удалось 73 единицы.

Рыночная стоимость такой партии – больше миллиона рублей. Первым пограничники задержали легковой автомобиль «Дациа», за рулем которого был 39-летний гражданин России. При осмотре машины один из пограничников заметил запасное колесо, прикрепленное к днищу машины, в котором находился тайник с 58 запчастями.

Немногим позже на этом же пункте был задержан микроавтобус «Мерседес». Водитель, 55-летний гражданин России, был чересчур нервный и раздражительный. В ходе осмотра автомобиля пограничники обнаружили специально оборудованный тайник, в котором находились 15 запчастей.

Контрабандный груз сотрудники погранслужбы изъяли. Водители в полиции расскажут о том, как пытались незаконно перевези груз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минприроды России включило Псковскую область в число регионов с успешным стартом мусорной реформы
Руководство региона и муниципалитетов прошло военные сборы в Пскове
Городские автобусы в Печорах подстроят под расписание «Ласточек»
За попытку дать взятку в Пскове осудили директора транспортной компании
В Пскове апрель объявлен месяцем по уборке города
В Псковской области количество мобильных ФАПов увеличат вдвое
В Пскове на перекрестке улиц Кузбасской Дивизии и Западной появится пешеходный переход
«Вахта памяти» в Псковской области пройдет с 25 апреля по 8 мая
Режиссер спектакля «Река Потудань» Сергей Чехов вошел в число награжденных премией президента России
Псковский боксер Константин Суховский победил на всероссийских соревнованиях в Самарской области
Псковской области выделят 192 миллиона рублей на формирование комфортной городской среды
УФАС оштрафовало директора управляющей компании в Пскове за поддержание недобросовестной конкуренции
Великолучанин отправится за решетку на 5 лет за обман знакомого на крупную сумму денег
В Пскове умер писатель Борис Ильин
Больше 18 миллионов рублей в Псковской области потратят на ремонт домов культуры в Бежаницах и Красино
В Пскове горящий мусор повредил два автомобиля
В Псковской области за выходные зафиксировано 56 палов травы
Пожарные призывают жителей Псковской области не жечь сухую траву
Меньше суток остается до завершения голосования в псковском конкурсе «Красавица в погонах»
Начался подъем затонувших судов из Псковского озера
Представитель «Титана» отказался заявлять в полицию о нападении на него на митинге в Пскове
В Псковской области назван лучший свадебный фотограф года
Информационный центр «Титан –Полимера» в Пскове может перейти на ежедневный график работы
Псковский театр везет в Белоруссию «Каштанку»
За попытку похитить спиртное из магазина в Великих Луках задержан мужчина
Псковские пограничники нашли контрабанду сигарет в железнодорожном вагоне
Дополнительную иммунизацию против кори проведут с 1 апреля в Псковской области
В Псковской области произошло возгорание в доме-интернате для престарелых, пострадавших нет