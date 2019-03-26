Минприроды России включило Псковскую область в число регионов с успешным стартом мусорной реформы

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-26T11:56:07+03:00

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Псковская область попала в список регионов, в которых успешно началась мусорная реформа. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такой рейтинг составило министерство природы Российской Федерации.

Федеральные чиновники оценивали субъекты по многим критерием, одним из которых стало снижение тарифа на вывоз мусора. В Псковской области стоимость уже скорректировали. На заседании комитета по тарифам и энергетике решено, что в Северной зоне жители будут платить 91 рубль 41 копейку, а в Южном - 90 рублей 77 копеек. Цены актуальны для тех граждан, которые проживают в населенных пунктах с численностью населения больше 200 человек.

Кроме того, в регионе с оплатой вывоза мусора помогут льготным категориям граждан. Компенсацию за вывоз мусора получат около 75 тысяч жителей Псковской области, среди которых есть ветераны, многодетные семьи, инвалиды.

КСТАТИ

Руководитель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов: «В Псковской области мусорная реформа началась спокойно».

КОНКРЕТНО

В псковской области действует сразу два телефона, на которые можно сообщить о проблемах с вывозом мусора: 8 (800) 234-24-23 и 8 (8112) 29-911-05.

ИСТОЧНИК KP.RU