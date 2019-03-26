Причиной двухнедельного отключения светофора на Рижском проспекте в Пскове стало отсутствие документов

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-26T13:21:21+03:00

Светофор не работал две недели, за это время здесь произошло несколько аварий. Фото: общественная организация "Убитые дороги. Псков".

Оказалось, что светофор подключен к электрической сети с нарушениями

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В Пскове в ходе прокурорской проверки установлена причина двухнедельного отключения светофора, располагающегося на Рижском проспекте у дома №54. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в общественной организации «Убитые дороги. Псков», у администрации муниципалитета отсутствовали необходимые документы на его подключению к электрической сети.

Из-за нарушений подрядная организация отключила светофор 12 февраля. Светофор не работал две недели, то есть до 27 февраля. Это является грубым нарушением ГОСТа. Регулирующие документы допускают отключение от сети светофоров лишь на одни сутки, иначе участники дорожного движения подвергаются угрозе.

Все время отключения администрация Пскова собирала недостающие документы. Как только все было готово, светофор продолжил работу. Прокуратурой города в администрацию Пскова внесено представление о недопустимости подобных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU