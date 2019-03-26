2019-03-26T16:45:40+03:00
Общество

Почти полмиллиарда рублей Псковская область потратит на реализацию программы «Дорожная сеть»

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Виталий Суриков
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На приведение в нормативное состояние дорог в Псковской области потратят в общей сложности больше двух миллиардов рублей.На приведение в нормативное состояние дорог в Псковской области потратят в общей сложности больше двух миллиардов рублей.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Почти полмиллиарда рублей Псковская область потратит на реализацию программы «Дорожная сеть». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, работы по улучшению состояния автомагистралей переходят на второй этап, который продлится до 2024 года.

Средства на улучшение дорог получат Псковский, Палкинский, Островский, Печорский районы, а также Псков. В администрации региона уже разработали определенное постановление, которое регламентирует перевод средств муниципалитетам на оплату тех или иных работ. К 2024 году в районах должно увеличиться количество дорог, которые будут отвечать всем нормативным требованиям.

Из федерального бюджета предоставлена сумма в 378 миллионов рублей. Региональный бюджет же потратит на развитие дорожной сети 70 миллионов рублей. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству будет не только внимательно следить за расходованием средств, но и за наличием у подрядчиков необходимых разрешений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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