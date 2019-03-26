В новом здании перинатального центра в Пскове с момента открытия появились на свет 525 младенцев

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-26T17:35:24+03:00

Новое здание перинатального центра в Пскове работает уже два месяца - с 28 января. Фото: Владимир Кольцов

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В новом здании перинатального центра в Пскове появились на свет 525 младенцев. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков»главный врач лечебного учреждения Сергей Сукманюк, врачи двенадцать раз принимали роды двойняшек у молодых мам.

Из общего количества родившихся в перинатальном центре за два месяца малышей, 100 маленьких пациентов оказались в отделении патологии новорожденных. 73 юных псковича уже прошли лечение и отправились домой, а вот 27 еще находятся под наблюдением врачей.

За год в перинатальном центре Пскова планируют принять не меньше четырех тысяч родов. Такой показатель был в старом здании лечебного учреждения.

КСТАТИ

Здание нового перинатального центра открыли сразу после Нового года. Никаких перерезаний красной ленточки не было. Врачи получили время на то, чтобы из старого здания перевезти вещи. Сначала в здании нового перинатального центра проводили УЗИ. Первые роды, прошли 28 января в 16.00. На свет появилась девочка, родители назвали ее Таисией.

ИСТОЧНИК KP.RU