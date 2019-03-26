2019-03-26T17:46:16+03:00
Происшествия

В Красногородске местного жителя осудили за угрозу убийством своей матери

За преступление он получил год лишения свободы условно
Дмитрий Мезенцев
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Злоумышленник угрожал собственной матери топором, за что и получил условный срок.Злоумышленник угрожал собственной матери топором, за что и получил условный срок.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Красногородске прошел суд над местным жителем, который угрожал убийством собственной матери. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина причинил потерпевшей легкий вред здоровью.

Осужденный, проживая с матерью в одном доме, пил спиртное. Мать пыталась объяснить сыну, что у него проблемы с алкоголем, однако этот разговор только еще больше разозлил злоумышленника. Сначала он схватил топор и, размахивая им перед лицом матери, принялся ей угрожать. Женщина испугалась и начала звонить в полицию. Осужденный, видя это, схватил со стола рюмку и бросил ее матери в затылок.

Суд принял во внимание все отягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде года лишения свободы условно. Кроме того, осужденного обязали пройти обследование у нарколога. Если врач выявит у него алкоголизм, то злоумышленник пройдет принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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