Султан Хамзаев о наливайках в Пскове: Мы хотим, выходя из дома, иметь не криминогенную обстановку, а безопасную

СЕГОДНЯ 21:09 2019-03-26T21:09:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове прошли общественные слушания по ситуации с открытием в большом количестве на первых этажах домов заведений, в которых круглосуточно продается алкоголь. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», главным гостем встречи стал член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Как заметила во время обсуждения проблемы заместитель главы Пскова Елена Полонская, в последнее время жители города очень часто стали жаловаться на всевозможные пивные и бары. Зачастую заведения в домах открываются с нарушениями. Предприниматели подделывают подписи жильцов дома, которые необходимы для перевода помещений из жилого фонда в нежилой. Чиновники намерены законодательно доработать этот процесс, чтобы все стало ясно и прозрачно.

- Мы видим, что за три года прошла какая-то волна – почти в каждом жилом доме появились пивнушки, – заметил Султан Хамзаев. - Сейчас мы ведем большую работу, направленную на выявление всей проблемной палитры.

КСТАТИ

В госдуме парламентарии рассматривают законопроект, запрещающий размещение в жилых домах организаций, продающих алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU