2019-03-27T09:23:54+03:00
Происшествия

В Псковской области за сутки зарегистрировано 16 очагов пала травы

Всего за время пожароопасного периода спасатели выезжали тушить сухую растительность 90 раз
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Псковичи продолжают жечь сухую растительность, не обращая внимания на запреты.Псковичи продолжают жечь сухую растительность, не обращая внимания на запреты.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области за сутки зарегистрировано 16 очагов пала травы. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, всего за время установления пожароопасного периода спасатели 90 раз выезжали на подобные инциденты.

Площадь сгоревшей сухой растительности составила 8,76 гектара. В некоторых случаях огонь подбирался близко к населенным пунктам. Например, сухая трава горела в семистах метрах от деревни Дуброво Псковского района.

- Каждый год одно и то же, - отмечает жительница населенного пункта Елена Васильева. - Спасибо пожарным, быстро приехали!

Всего с 22 марта, когда комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций установила пожароопасный период, сгорел уже 51 гектар сухой растительности. Спасатели напоминают, что жечь траву очень опасно. Ветер подхватывает пламя и оно распространяется очень быстро. В любой момент огонь может дойти до населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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