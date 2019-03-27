2019-03-27T09:46:40+03:00
Происшествия

В Порховском районе на реке Уза перевернулась лодка с двумя рыбаками

Одного мужчину сотрудники МЧС спасли, поиски второго продолжаются
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
Сообщение о перевернувшейся лодке поступили вечером 26 марта.Сообщение о перевернувшейся лодке поступили вечером 26 марта.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Изменить размер текста:

Недалеко от деревни Хилово Порховского района на реке Уза перевернулась лодка с двумя рыбаками. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части №25.

- Сообщение об инциденте на пульт диспетчера поступило 26 марта в 20.37, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - В перевернувшейся лодке находились два мужчины 1979 года рождения. Почему судно перевернулось - неизвестно.

Одного пострадавшего спасателям удалось найти и вытащить из ледяной воды. Его жизни ничто не угрожает. Второго мужчину спасателям до наступления темноты обнаружить не удалось. Поиски сотрудники МЧС прекратили в 21.50, возобновили их утром 27 марта. К 9 утра информации об обнаружении рыбака нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В «Моглино» построят воздухоразделительный и биотопливный заводы
Здание псковского противотуберкулезного диспансера ждет капитальный ремонт
В Псковской области за пять лет почти в два раза снизилось количество заражений туберкулезом
В Пскове отменен концерт Юлианы Карауловой
900 псковичей отправятся в ряды российской армии во время весенней призывной кампании 2019 года
В Псковском районе водитель насмерть сбил идущего по дороге пешехода
На развитие спорта в Псковской области потратят 806 миллионов рублей
В Псковской области за сутки сгорели сарай и жилой дом
В Пскове до 15 лет лишения свободы грозит четырем наркоторговцам
Спасатели обезвредили минометную мину времен Великой Отечественной войны в Новоржевском районе
В Псковской области за сутки зарегистрировано 16 очагов пала травы
Султан Хамзаев о наливайках в Пскове: Мы хотим, выходя из дома, иметь не криминогенную обстановку, а безопасную
В Красногородске местного жителя осудили за угрозу убийством своей матери
В новом здании перинатального центра в Пскове с момента открытия появились на свет 525 младенцев
Почти полмиллиарда рублей Псковская область потратит на реализацию программы «Дорожная сеть»
В Пскове пройдет перенесенная выставка лучших фотографов Франции
Причиной двухнедельного отключения светофора на Рижском проспекте в Пскове стало отсутствие документов
Минприроды России включило Псковскую область в число регионов с успешным стартом мусорной реформы
В Себежском районе пограничники задержали две машины с контрабандными запчастями для мотоциклов
Руководство региона и муниципалитетов прошло военные сборы в Пскове
Городские автобусы в Печорах скорректируют под расписание «Ласточек»
За попытку дать взятку в Пскове осудили директора транспортной компании
В Пскове апрель объявлен месяцем по уборке города
В Псковской области количество мобильных ФАПов увеличат вдвое
В Пскове на перекрестке улиц Кузбасской Дивизии и Западной появится пешеходный переход
«Вахта памяти» в Псковской области пройдет с 25 апреля по 8 мая