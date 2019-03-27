В Порховском районе на реке Уза перевернулась лодка с двумя рыбаками

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-27T09:46:40+03:00

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Недалеко от деревни Хилово Порховского района на реке Уза перевернулась лодка с двумя рыбаками. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части №25.

- Сообщение об инциденте на пульт диспетчера поступило 26 марта в 20.37, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - В перевернувшейся лодке находились два мужчины 1979 года рождения. Почему судно перевернулось - неизвестно.

Одного пострадавшего спасателям удалось найти и вытащить из ледяной воды. Его жизни ничто не угрожает. Второго мужчину спасателям до наступления темноты обнаружить не удалось. Поиски сотрудники МЧС прекратили в 21.50, возобновили их утром 27 марта. К 9 утра информации об обнаружении рыбака нет.

ИСТОЧНИК KP.RU