Спасатели обезвредили минометную мину времен Великой Отечественной войны в Новоржевском районе

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-27T09:59:59+03:00

Мину нашли недалеко от деревни Ханево. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Снаряд пролежал в земле больше 70 лет

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Недалеко от деревни Ханево Новоржевского района жители нашли взрывоопасный предмет. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова.

- Сообщение поступило 26 марта, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Спасатели прибыли и идентифицировали предмет как мину времен Великой Отечественной войны. Калибр снаряда — 81 миллиметр.

Оцепив периметр, спасатели принялись обезвреживать снаряд. Через некоторое время они подорвали мину, тем самым обезопасив жителей близлежащих деревень от возможности наткнуться на осколок войны.

КСТАТИ

В Пскове 19 марта рабочие на улице Свердлова обнаружили артиллерийский снаряд. Чтобы обезвредить взрывоопасный предмет, спасатели увезли его подальше от города.

ИСТОЧНИК KP.RU