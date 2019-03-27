В Пскове до 15 лет лишения свободы грозит четырем наркоторговцам

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-27T10:41:09+03:00

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В Пскове на скамье подсудимых окажутся четверо мужчин, которым предъявлено обвинение в распространении наркотиков. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, обвиняемые продавали запрещенные вещества сразу в трех городах – в Пскове, в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде.

Как это стало распространено, продавали злоумышленники наркотики бесконтактным способом с помощью одного из известных мессенджеров. Обвиняемые делали тайники с товаром, получали деньги, после чего давали покупателям координаты их местонахождения.

Полицейские провели обыски у злоумышленников дома и изъяли наркотические средства, количество которых оценивается как крупный размер. Также правоохранительные органы обнаружили несколько смартфонов, сим-карт, электронных весов, которые также использовались для продаж. Поскольку мужчины действовали по предварительному сговору, теперь им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU