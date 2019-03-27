2019-03-27T10:56:22+03:00
Происшествия

В Псковской области за сутки сгорели сарай и жилой дом

Во время инцидентов никто не пострадал
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Пожарные Псковской области трижды за последние сутки выезжали на вызовы.Пожарные Псковской области трижды за последние сутки выезжали на вызовы.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Псковской области за сутки сгорели сарай и жилой дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, в инцидентах никто не пострадал.

Один пожар произошел в Печорах на улице Юбилейной. Сообщение о нем поступило 16 марта в 15.01. На место происшествия, где горел сарай, выехали две пожарные машины и пять человек личного состава. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Через 10 минут на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в деревне Ладейники Печорского района горит жилой дом. Пожарные также отправились на место происшествия. Строение выгорело полностью. Эксперты определили, что пожар начался из-за короткого замыкания.

Также утром 26 марта пожарные в Великих Луках ликвидировали возгорание сажи в жилом доме на улице Фурманова. Ущерба инцидент никакого не нанес.

КСТАТИ

За 26 марта в Псковской области зафиксированы 16 палов травы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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