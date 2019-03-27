На развитие спорта в Псковской области потратят 806 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-27T11:19:07+03:00

Цель программы - привлечь больше половины жителей Псковской области к занятиям спортом к 2024 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На развитие спорта в регионе потратят 806 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков», в пресс-службе администрации региона, такие инвестиции позволят привлечь к занятиям как минимум 10 тысяч человек.

Благодаря региональному проекту «Спорт - норма жизни», в Великих Луках, Новоржеве и Плюссе появятся три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Они включают в себя площадки для различных видов спорта. На строительство ГТО площадок власти потратят около 30 миллионов рублей, а ещё 5 миллионов рублей - на оказание адресной помощи спортивным организациям. Областные спортивные федерации получат больше 18 миллионов рублей для проведения мероприятий в регионе.

Профессиональные и любительские футбольные клубы региона получат 17 миллионов рублей, 5,6 миллионов распределят в виде ежемесячных выплат и вознаграждений тренерам и спортсменам, которые представляют область на всероссийских и международных соревнованиях и достигают больших успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU