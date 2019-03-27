2019-03-27T12:29:30+03:00
Происшествия

В Псковском районе водитель насмерть сбил идущего по дороге пешехода

Авария произошла в темное время суток, на погибшем не было светоотражающих элементов
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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За неделю на дорогах в темное время суток погибли два пешехода.За неделю на дорогах в темное время суток погибли два пешехода.Фото: Сергей ГАПОН
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В Псковском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, Мужчина, попавший под колеса автомобиля, скончался на месте происшествия.

Как выяснили дорожные полицейские, авария произошла 26 марта около 23.50. Водитель микроавтобуса, мужчина 1984 года рождения, двигался по трассе «Санкт-ПетербургНевель». На 277 километре дороги перед автомобилем появился мужчина. Он шел по дороге, никаких светоотражающих элементов на нем не было. Увидел его водитель слишком поздно, поэтому даже не успел увести машину в сторону. Личность погибшего пешехода правоохранительные органы еще устанавливают.

Сотрудники дорожной полиции напоминают псковичам, чтобы обезопасить себя на одежде или сумке необходимо носить светоотражающие элементы. Также не стоит пренебрегать правилами дорожного движения: передвигаться можно по тротуарам и по обочине дороги навстречу транспорту, а переходить проезжую часть по освещенным переходам.

Несоблюдение простых правил за последние семь дней стоило жизни двум пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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