900 псковичей отправятся в ряды российской армии во время весенней призывной кампании 2019 года

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-27T12:48:02+03:00

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900 пскочичей отправятся в ряды российской армии во время весенней призывной кампании 2019 года. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, военный комиссариат уже готов принимать новобранцев.

Цифры по призыву озвучены военному комиссару Псковской области Михаилу Башлыкому в генштабе РФ и штабе Западного военного округа. Михаил Михайлович заметил, что высокую планку по вопросам призыва в ряды армии регион снижать не намерен.

- У нас оборудованы места для призывников, спальные помещения, где могут быть размещены порядка 300–400 человек, - заметил военный комиссар региона, - Также готовы комнаты для старших команд, которые будут сопровождать новобранцев к месту службы.

Имуществом военный комиссариат тоже оснащен полностью. Каждый новобранец получит персональную электронную карту, банковскую карту, на которую будет получать довольствие, несессер с принадлежностями для поддержания личной гигиены. Также призывнику выдадут форму.

КСТАТИ

После получения высшего или среднего-специального образования можно сразу заключить контракт на прохождение службы сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU