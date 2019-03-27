В Пскове отменен концерт Юлианы Карауловой

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-27T13:17:35+03:00

Юлиана Караулова исполняет такие известные песни, как "Маячки" и "Быть сильными". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известная певица не сможет выступить в областной столице по техническим причинам

Изменить размер текста: A A

В Пскове отменен концерт известной певицы Юлианы Карауловой. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области, исполнительница не выйдет на сцену по техническим причинам.

Концерт должен был пройти на сцене большого концертного зала филармонии 17 апреля в 19.00. Псковичи уже начали покупать билеты на мероприятие. Теперь их можно и сдать и получить обратно свои деньги. Достаточно прийти кассу БКЗ филармонии.

Представители театрально-концертной дирекции приносят свои извинения за доставленные неудобства.

КОНКРЕТНО

Касса большого концертного зала филармонии (улица Некрасова, дом №24) работает по следующему графику: понедельник-пятница с 11.00 до 20.00. Кассы трижды закрываются на технические перерывы: с 12.45 до 13.00, с 15.00 до 15.30, с 16.45 до 17.00. Уточнить любую интересующую информацию можно по телефону: 8 (8112) 66-89-20.

ИСТОЧНИК KP.RU