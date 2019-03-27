В Псковской области за пять лет почти в два раза снизилось количество заражений туберкулезом
В Псковской области снижается число заболевающих туберкулезом. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», побывавший на пресс-конференции в честь Всемирного дня борьбы против туберкулеза, число заболевших за последние пять лет уменьшилось в 1,8 раза.
- Если взять абсолютные цифры, то за 2018 год по всем районам были выявлены 236 больных туберкулезом, - рассказывает Сергей Богатин, главный врач «Противотуберкулезного диспансера». – Для сравнения, в 2014 году число заболевших было значительно больше – 361 человек. Число умерших от этого заболевания людей за 2018 год – 41 человек.
Для детей и подростков в туберкулезном диспансере внедряются новые способы выявления заражения – путем компьютерного обследования с помощью томографа. Это позволяет сделать анализ глубоким и точным. Всего за 2018 было выявлено 10 детей и 3 подростка, заразившихся туберкулезом. В целом по региону отмечается позитивная тенденция, однако это не значит, что данную проблему можно недооценивать. Туберкулез – очень хитрое и коварное заболевание.
ИСТОЧНИК KP.RU