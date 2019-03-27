В Псковской области за пять лет почти в два раза снизилось количество заражений туберкулезом

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-27T15:39:58+03:00

С 2014 года количество заболевших ежегодно снижается, достигнув к 2019 году цифры в 1,8 раза. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Псковской области снижается число заболевающих туберкулезом. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», побывавший на пресс-конференции в честь Всемирного дня борьбы против туберкулеза, число заболевших за последние пять лет уменьшилось в 1,8 раза.

- Если взять абсолютные цифры, то за 2018 год по всем районам были выявлены 236 больных туберкулезом, - рассказывает Сергей Богатин, главный врач «Противотуберкулезного диспансера». – Для сравнения, в 2014 году число заболевших было значительно больше – 361 человек. Число умерших от этого заболевания людей за 2018 год – 41 человек.

Для детей и подростков в туберкулезном диспансере внедряются новые способы выявления заражения – путем компьютерного обследования с помощью томографа. Это позволяет сделать анализ глубоким и точным. Всего за 2018 было выявлено 10 детей и 3 подростка, заразившихся туберкулезом. В целом по региону отмечается позитивная тенденция, однако это не значит, что данную проблему можно недооценивать. Туберкулез – очень хитрое и коварное заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU