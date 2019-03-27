2019-03-27T14:49:47+03:00
Здоровье

Здание псковского противотуберкулезного диспансера ждет капитальный ремонт

Рассматривается также вариант строительства нового здания с нуля в другом месте
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Строительство нового здания противотуберкулезного диспансера обойдется в четыре раза дороже капитального ремонта старого здания.Строительство нового здания противотуберкулезного диспансера обойдется в четыре раза дороже капитального ремонта старого здания.Фото: Алексей ФОКИН
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В Пскове планируют произвести капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против туберкулеза, рассказал главный врач лечебного учреждения Сергей Богатин.

- Здание диспансера, как и большинство подобных заведений, построено еще в 50-е годы прошлого века, если конкретно - в 1957 году, - рассказал Сергей Богатин. – За все это время лишь однажды, в 2012 году, ремонтировалась кровля. Некоторые помещения на 3 этаже пришлось законсервировать из-за их непригодности. Естественно, нам выделяют деньги на косметический ремонт, и мы его производим – меняли полы на первом этаже, ремонтировали буфет. Однако требуется более капитальный подход.

Администрация области рассматривает два варианта: либо ремонт старого здания, который может обойтись примерно в 250 миллионов рублей, либо постройка нового диспансера за пределами города, на это может уйти более миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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