В «Моглино» построят воздухоразделительный и биотопливный заводы

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-27T16:14:33+03:00

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В 2020 году в «Моглино» заработают два новых завода: воздухоразделительный и биотопливный. Как рассказали «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, инвесторы подписали соглашения на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны под руководством главы региона Михаила Ведерникова.

На строительство первого завода, который планирует открыть компания «РПК», выделено около 370 миллионов рублей. Завод будет производить экологически чистое и экономичное топливо. Так называемые пеллеты делаются из древесины. Их будут производить до 32 тысяч тонн в год. Благодаря заводу появится 22 рабочих места с зарплатой сотрудников от 30 до 50 тысяч рублей.

Целью строительства воздухоразделительного завода, является импортозамещение на отечественном рынке сжиженного кислорода, азота и аргона. Предприятие, инвестором которого выступит «Elme Messer Gaas», будет выпускать 90 тысяч тонн промышленных газов.

По словам новых инвесторов, причиной строительства новых заводов, является удобное географическое положение, хорошая инфраструктура, отсутствие административных барьеров и удобная логистика.

ИСТОЧНИК KP.RU