Псковичи смогут узнать о своих задолженностях по налогам в МФЦ
Псковичи смогут узнать о своих задолженностях по налогам в многофункциональных центрах. Как рассказали «Комсомольской правде- Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такой проект обсудили глава региона Михаил Ведерников и исполняющая обязанности руководителя регионального управления федеральной налоговой службы Анной Кутузовой.
Такая система уже положительно себя зарекомендовала в Калининградской области. Каждый житель региона, который не может самостоятельно проверить задолженность по налогам, может обратиться в МФЦ и получить всю необходимую информацию. Заявителю не нужно будет писать никаких заявлений, а просто устно попросить оператора. Другие услуги по линии налоговой службы также в скором времени могут появиться в перечне услуг МФЦ.
Также Анна Кутузова отметила, что Псковская область готова подключиться к эксперименту по введению налогового режима для самозанятых граждан. Сейчас в регионе на учете состоят 57 такого рода предпринимателей.
ИСТОЧНИК KP.RU