Псковичи смогут узнать о своих задолженностях по налогам в МФЦ

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-27T17:18:37+03:00

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Псковичи смогут узнать о своих задолженностях по налогам в многофункциональных центрах. Как рассказали «Комсомольской правде- Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такой проект обсудили глава региона Михаил Ведерников и исполняющая обязанности руководителя регионального управления федеральной налоговой службы Анной Кутузовой.

Такая система уже положительно себя зарекомендовала в Калининградской области. Каждый житель региона, который не может самостоятельно проверить задолженность по налогам, может обратиться в МФЦ и получить всю необходимую информацию. Заявителю не нужно будет писать никаких заявлений, а просто устно попросить оператора. Другие услуги по линии налоговой службы также в скором времени могут появиться в перечне услуг МФЦ.

Также Анна Кутузова отметила, что Псковская область готова подключиться к эксперименту по введению налогового режима для самозанятых граждан. Сейчас в регионе на учете состоят 57 такого рода предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU