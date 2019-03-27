Чиновники призывают псковичей проходить флюорографию для исключения заражения туберкулезом
Псковские чиновники призывают жителей области ответственно относится к мероприятиям, направленным на профилактику заболевания туберкулезом. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды – Псков», такой тезис прозвучал на встрече с журналистами, приуроченной к Всемирному дню борьбы против туберкулеза.
- Местами присутствует невежество по отношению к собственному здоровью, - отметил заместитель председатель регионального комитета здравоохранения Денис Сачков. – Флюорография бесплатная, ее обязательно нужно проходить минимум раз в год.
Кроме того, в прошлом году удалось закупить пять передвижных установок на базе автобусов, которые специально оборудованы для поездок в труднодоступные деревни и села. Однако там желающих сделать флюорографию – единицы.
- Нужно понимать, что туберкулез прогрессирует только в людей со слабым иммунитетом, - подключилась к разговору начальник отдела эпидемиологического надзора псковского Роспотребнадзора Елена Калинина. – Поэтому жизненно необходимо избавляться от вредных привычек, вести активный образ жизни, повышать медицинскую грамотность.
ИСТОЧНИК KP.RU