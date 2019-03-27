2019-03-27T17:30:01+03:00
Здоровье

Чиновники призывают псковичей проходить флюорографию для исключения заражения туберкулезом

Нельзя терять бдительность, несмотря на общее снижение уровня заболеваемости
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Псковичей призывают активнее следить за своим здоровьем, чтобы не заразиться туберкулезом.Псковичей призывают активнее следить за своим здоровьем, чтобы не заразиться туберкулезом.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковские чиновники призывают жителей области ответственно относится к мероприятиям, направленным на профилактику заболевания туберкулезом. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды – Псков», такой тезис прозвучал на встрече с журналистами, приуроченной к Всемирному дню борьбы против туберкулеза.

- Местами присутствует невежество по отношению к собственному здоровью, - отметил заместитель председатель регионального комитета здравоохранения Денис Сачков. – Флюорография бесплатная, ее обязательно нужно проходить минимум раз в год.

Кроме того, в прошлом году удалось закупить пять передвижных установок на базе автобусов, которые специально оборудованы для поездок в труднодоступные деревни и села. Однако там желающих сделать флюорографию – единицы.

- Нужно понимать, что туберкулез прогрессирует только в людей со слабым иммунитетом, - подключилась к разговору начальник отдела эпидемиологического надзора псковского Роспотребнадзора Елена Калинина. – Поэтому жизненно необходимо избавляться от вредных привычек, вести активный образ жизни, повышать медицинскую грамотность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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