В спасённом воспитанниками псковского эколого-биологического центра «лесу» стало больше на 55 деревьев

СЕГОДНЯ 17:58 2019-03-27T17:58:27+03:00

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5467,2 килограмма макулатуры собрали и отправили на переработку в рамках акции «Спаси дерево-19» учащиеся и преподаватели псковского «Эколого-биологический центр». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в учреждении, принести бумагу можно было в течение рабочего дня вчера, 26 марта, и в ней приняли участие не только воспитанники ЭБЦ, но и волонтёры - жители города, всего 186 человек.

Подобные сборы макулатуры проходят в центре ежегодно, с 2010 года по международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг». Устраивают их в дни весенних и осенних школьных каникул. Бумага и картон, собранные в ходе акции, традиционно поступают на дальнейшую сортировку и переработку на предприятие в деревне Котово.

- По подсчётам специалистов ежегодно в мире вырубается 13 миллионов гектаров леса. Для наглядности, это площадь Греции, - рассказали сотрудники ЭБЦ. - Макулатуры, отправленной на переработку 26 марта, достаточно, чтобы спасти почти 55 деревьев. Всего же в активе у нас с 2010 года - 80085,95 килограммов макулатуры. А это уже целый лес - 801 спасенное дерево!

ИСТОЧНИК KP.RU