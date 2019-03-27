2019-03-27T17:58:27+03:00
Общество

В спасённом воспитанниками псковского эколого-биологического центра «лесу» стало больше на 55 деревьев

Дети и преподаватели учреждения собрали больше пяти тонн макулатуры
Лидия Токарева
Поделиться:
Акция по сбору макулатуры традиционно проводится во время школьных каникул. Фото: "Эколого-биологический центр" Пскова.Акция по сбору макулатуры традиционно проводится во время школьных каникул. Фото: "Эколого-биологический центр" Пскова.
Изменить размер текста:

5467,2 килограмма макулатуры собрали и отправили на переработку в рамках акции «Спаси дерево-19» учащиеся и преподаватели псковского «Эколого-биологический центр». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в учреждении, принести бумагу можно было в течение рабочего дня вчера, 26 марта, и в ней приняли участие не только воспитанники ЭБЦ, но и волонтёры - жители города, всего 186 человек.

Подобные сборы макулатуры проходят в центре ежегодно, с 2010 года по международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг». Устраивают их в дни весенних и осенних школьных каникул. Бумага и картон, собранные в ходе акции, традиционно поступают на дальнейшую сортировку и переработку на предприятие в деревне Котово.

- По подсчётам специалистов ежегодно в мире вырубается 13 миллионов гектаров леса. Для наглядности, это площадь Греции, - рассказали сотрудники ЭБЦ. - Макулатуры, отправленной на переработку 26 марта, достаточно, чтобы спасти почти 55 деревьев. Всего же в активе у нас с 2010 года - 80085,95 килограммов макулатуры. А это уже целый лес - 801 спасенное дерево!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Силами товарищеского объединения собственников в Красногородском районе реконструирована часовня
В Великих Луках двое злоумышленников совершили разбойное нападение на мужчину
Чиновники призывают псковичей проходить флюорографию для исключения заражения туберкулезом
Псковичи смогут узнать о своих задолженностях по налогам в МФЦ
В «Моглино» построят воздухоразделительный и биотопливный заводы
Здание псковского противотуберкулезного диспансера ждет капитальный ремонт
В Псковской области за пять лет почти в два раза снизилось количество заражений туберкулезом
В Пскове отменен концерт Юлианы Карауловой
900 псковичей отправятся в ряды российской армии во время весенней призывной кампании 2019 года
В Псковском районе водитель насмерть сбил идущего по дороге пешехода
На развитие спорта в Псковской области потратят 806 миллионов рублей