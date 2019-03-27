В Великих Луках двое злоумышленников совершили разбойное нападение на мужчину

СЕГОДНЯ 18:13 2019-03-27T18:13:21+03:00

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В Великих Луках сотрудники полиции задержали двух молодых людей, 1997 и 1999 годов рождения, за разбойное нападение на прохожего. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подозреваемые в ночь на 26 марта напали на на жителя города на Ловати и обокрали его.

Как стало известно полицейским, 30-летний мужчина шел домой с работы по улице Зверева. Подозреваемые напали на него, нанесли несколько ударов кулаками, угрожали ножом. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, вынужденно отдал преступникам два мобильных телефона, банковскую карту, 10 тысяч рублей наличными и даже куртку. После этого нападавшие скрылись. Мужчина, когда добрался до дома, сразу же позвонил в полицию.

Молодых людей задержали на следующий день. Похищенное сотрудники правоохранительных органов частично изъяли. Полицейские завели уголовное дело. если суд признает молодых людей виновными, то им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU