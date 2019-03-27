2019-03-27T22:21:05+03:00
Общество

Силами товарищеского объединения собственников в Красногородском районе реконструирована часовня

Жители деревни Платишино сохранили культурное наследие своих предков
Виталий Суриков
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Товарищеское объединение собственников нашло средства на восстановление часовни. Фото: региональное отделение "Единой России".Товарищеское объединение собственников нашло средства на восстановление часовни. Фото: региональное отделение "Единой России".
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В деревне Платишино Красногородского района после реставрации открылась местная часовня. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», ремонтные работы инициировало товарищеское объединение собственников.

Обновленная часовня уже открыта. Объединение под руководством секретаря первичного отделения партии власти Надежды Ивановой нашло деньги, чтобы выполнить все работы. До этого времени часовня, располагающаяся на кладбище, была закрыта. За это время она обветшала и покосилась. Но жители деревни решили сохранить культурное наследие предков. Предварительно жители узнали все детали о часовне, а потом получили благословение на работы.

- Сейчас я могу твердо заявить, что эта часовня восстановлена всем миром, - отметила Надежда Иванова. - Кто-то помогал своим трудом, кто-то присылал деньги. Безучастных практически не осталось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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