В Псковской области создадут специальную базу вакансий с гибким графиком для студентов
В Псковской области создадут базу вакансий с гибким графиком для студентов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение чиновники и представители силовых структур приняли на заседании антинаркотической комиссии.
Как отметили участники заседания, молодежь выбирает торговлю наркотиками из-за простого и доступного способа заработать деньги. Региональные власти хотят предложить студентам альтернативный, законный путь. Девушка или парень без отрыва от учебы смогут устроиться на работу.
- Люди, распространяющие наркотические средства, сегодня бросают вызов нашей компетенции, гибкости и способности находить новые подходы, - заметил в своей речи глава региона Михаил Ведерников. - Но самое страшное - они быстро заменяют выпавшие кадры, заново открывают ресурсы, создают сети распространения. Отвечать нужно превентивно, жестко и принципиально.
Из решений, которые препятствуют распространению наркотиков, - установка камер в местах, где чаще всего рисуют граффити с рекламой магазинов бесконтактной продажи наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU