2019-03-27T22:49:18+03:00
Общество

В Псковской области создадут специальную базу вакансий с гибким графиком для студентов

Таким образом региональные власти хотят предложить учащимся законный способ зарабатывать деньги
Виталий Суриков
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Чиновники предложат студентам законно зарабатывать деньги, а не гнаться за легким рублем.Чиновники предложат студентам законно зарабатывать деньги, а не гнаться за легким рублем.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Псковской области создадут базу вакансий с гибким графиком для студентов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение чиновники и представители силовых структур приняли на заседании антинаркотической комиссии.

Как отметили участники заседания, молодежь выбирает торговлю наркотиками из-за простого и доступного способа заработать деньги. Региональные власти хотят предложить студентам альтернативный, законный путь. Девушка или парень без отрыва от учебы смогут устроиться на работу.

- Люди, распространяющие наркотические средства, сегодня бросают вызов нашей компетенции, гибкости и способности находить новые подходы, - заметил в своей речи глава региона Михаил Ведерников. - Но самое страшное - они быстро заменяют выпавшие кадры, заново открывают ресурсы, создают сети распространения. Отвечать нужно превентивно, жестко и принципиально.

Из решений, которые препятствуют распространению наркотиков, - установка камер в местах, где чаще всего рисуют граффити с рекламой магазинов бесконтактной продажи наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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