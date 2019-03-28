2019-03-28T09:49:45+03:00
Наука

С возложения цветов в сквере на Октябрьском проспекте в Пскове начнутся Кикоинские чтения

Участников ждут насыщенные мероприятиями два дня
Виталий Суриков
Поделиться:
Основные мероприятия 33-их Кикоинских чтений пройдут в главном корпусе ПсковГУ.Основные мероприятия 33-их Кикоинских чтений пройдут в главном корпусе ПсковГУ.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Пскове 28 и 29 марта пройдут 33-ей Кикоинские чтения. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков», начнутся они с возложения цветов в скверу между домами №38 и 40 на Октябрьском проспекте.

Продолжатся мероприятия уже в стенах Псковского Государственного университета. Участников чтений ждет торжественное заседание, посвященное 111-летию со дня рождения академика Исаака Кикоина. После этого с докладами выступят учение из Курчатовского института.

Во второй день, после посещения псковской школы №1, в главном корпусе ПсковГУ будут чествовать школьников-призеров олимпиады по физике. Планируется, что администрация Псковской области совместно с Курчатовским институтом организует премию Кикоина для победителей регионального этапа всероссийской олимпиады по физике. Завершится все праздничным концертом.

КСТАТИ

Исаак Константинович Кикоин — физик-экспериментатор, член академии наук СССР. Родился на территории Литвы в 1908 году. Семья переехала в Опочку в 1915 году, после чего перебралась в Псков в 1921 году. Здесь Исаак Константинович заканчивает школу и техникум, после чего отправляется на учебу в Ленинград. Вместе с Игорем Курчатовым Исаак Кикоин развивал атомную науку. Лауреат Сталинской и Ленинской премии, дважды Герой социалистического труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Предприятие «Титан-Полимер» готово к сотрудничеству с Псковским областным Собранием депутатов
«Титан-Полимер» запустит в Моглино безотходное производство БОПЭТ-пленки
На заводе «Титан-Полимер» в Моглино из общего числа работников будет работать 80% псковичей
Жителя Красногородска обязали оплатить моральный ущерб работнице больницы за перелом руки
Псковская гордума утвердила новое название сквера на перекрестке улиц Л. Поземского и Труда
В Псковской области за сутки зафиксировано 37 палов травы
В Псковской области создадут специальную базу вакансий с гибким графиком для студентов
Силами товарищеского объединения собственников в Красногородском районе реконструирована часовня
В Великих Луках двое злоумышленников совершили разбойное нападение на мужчину
В спасённом воспитанниками псковского эколого-биологического центра «лесу» стало больше на 55 деревьев
Чиновники призывают псковичей проходить флюорографию для исключения заражения туберкулезом
Псковичи смогут узнать о своих задолженностях по налогам в МФЦ
В «Моглино» построят воздухоразделительный и биотопливный заводы
Здание псковского противотуберкулезного диспансера ждет капитальный ремонт
В Псковской области за пять лет почти в два раза снизилось количество заражений туберкулезом
В Пскове отменен концерт Юлианы Карауловой
900 псковичей отправятся в ряды российской армии во время весенней призывной кампании 2019 года
В Псковском районе водитель насмерть сбил идущего по дороге пешехода
На развитие спорта в Псковской области потратят 806 миллионов рублей