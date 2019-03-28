С возложения цветов в сквере на Октябрьском проспекте в Пскове начнутся Кикоинские чтения

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-28T09:49:45+03:00

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В Пскове 28 и 29 марта пройдут 33-ей Кикоинские чтения. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков», начнутся они с возложения цветов в скверу между домами №38 и 40 на Октябрьском проспекте.

Продолжатся мероприятия уже в стенах Псковского Государственного университета. Участников чтений ждет торжественное заседание, посвященное 111-летию со дня рождения академика Исаака Кикоина. После этого с докладами выступят учение из Курчатовского института.

Во второй день, после посещения псковской школы №1, в главном корпусе ПсковГУ будут чествовать школьников-призеров олимпиады по физике. Планируется, что администрация Псковской области совместно с Курчатовским институтом организует премию Кикоина для победителей регионального этапа всероссийской олимпиады по физике. Завершится все праздничным концертом.

КСТАТИ

Исаак Константинович Кикоин — физик-экспериментатор, член академии наук СССР. Родился на территории Литвы в 1908 году. Семья переехала в Опочку в 1915 году, после чего перебралась в Псков в 1921 году. Здесь Исаак Константинович заканчивает школу и техникум, после чего отправляется на учебу в Ленинград. Вместе с Игорем Курчатовым Исаак Кикоин развивал атомную науку. Лауреат Сталинской и Ленинской премии, дважды Герой социалистического труда.

ИСТОЧНИК KP.RU