2019-03-28T10:03:34+03:00
Происшествия

В Псковской области за сутки зафиксировано 37 палов травы

Больше всего очагов горения сухой растительности было в Псковском районе - 8
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Палы травы за сутки зафиксированы в Пскове, Великих Луках, а также в 11 районах области.Палы травы за сутки зафиксированы в Пскове, Великих Луках, а также в 11 районах области.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Псковской области за сутки зафиксировано 37 палов травы. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, общая площадь возгораний составила 29,5 гектара.

- Всего за время введения пожароопасного периода зафиксировано 127 палов травы, - заметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - С 22 марта уже сгорело 80,65 гектара сухой растительности.

Больше всего палов травы 17 марта зафиксировано в Псковском районе - 8. Чуть меньше поджогов сухих растений потушено в Великолукском районе - 6. По одному палу травы пожарные зафиксировали в Порховском, Пустошкинском, Пыталовском, Куньинском и Новосокольническом районах и Великих Луках. На территории Пскова пожарные тушили траву четыре раза. В Невельском районе поступило пять сообщений о горящей сухой растительности, а в Палкинском и Печорском спасатели выезжали по три раза. Еще два пала травы зафиксированы в Бежаницком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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