Псковская гордума утвердила новое название сквера на перекрестке улиц Л. Поземского и Труда

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-28T11:05:45+03:00

Скоро вместе с новым названием в сквер Народовластия придет и благоустройство. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Псковская городская дума утвердила новое название сквера на перекрестке улиц Л. Поземского, Труда и Волкова. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, парламентарии поддержали инициативу Псковского областного собрания депутатов.

Новое название - сквер Народовластия. Как заметил в своем выступлении председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, именно такое название полностью отражает традиции Псковской земли. В центре сквера появится новая архитектурная форма - колокол. Он будет символизировать собой древние вечевые традиции псковичей.

Также городские власти в ближайшее время благоустроят сквер. Здесь появятся новые зеленые насаждения, освещение, скамейки.

КСТАТИ

Инициатива переименования сквера на пересечении улицы Л. Поземского и Труда появилась из-за празднования в 2019 году 25-летия со дня создания Псковского областного Собрания депутатов. Первый созыв парламентариев начал свою работу 8 апреля 1994 года.

ИСТОЧНИК KP.RU