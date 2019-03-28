Псковская гордума утвердила новое название сквера на перекрестке улиц Л. Поземского и Труда
Псковская городская дума утвердила новое название сквера на перекрестке улиц Л. Поземского, Труда и Волкова. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, парламентарии поддержали инициативу Псковского областного собрания депутатов.
Новое название - сквер Народовластия. Как заметил в своем выступлении председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, именно такое название полностью отражает традиции Псковской земли. В центре сквера появится новая архитектурная форма - колокол. Он будет символизировать собой древние вечевые традиции псковичей.
Также городские власти в ближайшее время благоустроят сквер. Здесь появятся новые зеленые насаждения, освещение, скамейки.
КСТАТИ
Инициатива переименования сквера на пересечении улицы Л. Поземского и Труда появилась из-за празднования в 2019 году 25-летия со дня создания Псковского областного Собрания депутатов. Первый созыв парламентариев начал свою работу 8 апреля 1994 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Псков. Городская среда»