2019-03-28T11:05:45+03:00
Общество

Псковская гордума утвердила новое название сквера на перекрестке улиц Л. Поземского и Труда

Сквер Народовластия будет отражать древние вечевые традиции Пскова
Виталий Суриков
Поделиться:
Скоро вместе с новым названием в сквер Народовластия придет и благоустройство.Скоро вместе с новым названием в сквер Народовластия придет и благоустройство.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Псковская городская дума утвердила новое название сквера на перекрестке улиц Л. Поземского, Труда и Волкова. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, парламентарии поддержали инициативу Псковского областного собрания депутатов.

Новое название - сквер Народовластия. Как заметил в своем выступлении председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, именно такое название полностью отражает традиции Псковской земли. В центре сквера появится новая архитектурная форма - колокол. Он будет символизировать собой древние вечевые традиции псковичей.

Также городские власти в ближайшее время благоустроят сквер. Здесь появятся новые зеленые насаждения, освещение, скамейки.

КСТАТИ

Инициатива переименования сквера на пересечении улицы Л. Поземского и Труда появилась из-за празднования в 2019 году 25-летия со дня создания Псковского областного Собрания депутатов. Первый созыв парламентариев начал свою работу 8 апреля 1994 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Псков. Городская среда»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Предприятие «Титан-Полимер» готово к сотрудничеству с Псковским областным Собранием депутатов
«Титан-Полимер» запустит в Моглино безотходное производство БОПЭТ-пленки
На заводе «Титан-Полимер» в Моглино из общего числа работников будет работать 80% псковичей
Жителя Красногородска обязали оплатить моральный ущерб работнице больницы за перелом руки
В Псковской области за сутки зафиксировано 37 палов травы
С возложения цветов в сквере на Октябрьском проспекте в Пскове начнутся Кикоинские чтения
В Псковской области создадут специальную базу вакансий с гибким графиком для студентов
Силами товарищеского объединения собственников в Красногородском районе реконструирована часовня
В Великих Луках двое злоумышленников совершили разбойное нападение на мужчину
В спасённом воспитанниками псковского эколого-биологического центра «лесу» стало больше на 55 деревьев
Чиновники призывают псковичей проходить флюорографию для исключения заражения туберкулезом
Псковичи смогут узнать о своих задолженностях по налогам в МФЦ
В «Моглино» построят воздухоразделительный и биотопливный заводы
Здание псковского противотуберкулезного диспансера ждет капитальный ремонт
В Псковской области за пять лет почти в два раза снизилось количество заражений туберкулезом
В Пскове отменен концерт Юлианы Карауловой
900 псковичей отправятся в ряды российской армии во время весенней призывной кампании 2019 года
В Псковском районе водитель насмерть сбил идущего по дороге пешехода
На развитие спорта в Псковской области потратят 806 миллионов рублей