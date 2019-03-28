2019-03-28T11:43:07+03:00
Общество

Жителя Красногородска обязали оплатить моральный ущерб работнице больницы за перелом руки

Мужчина заплатит 50 000 рублей
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Женщина получит 50 тысяч рублей за перелом руки, причиненный жителем Красногородска.Женщина получит 50 тысяч рублей за перелом руки, причиненный жителем Красногородска.Фото: Анастасия Осипова
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Пыталовский районный суд обязал жителя Красногородска оплатить моральный ущерб работнице больницы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина толкнул сотрудницу Красногородской больницы, из-за чего она упала и сломала руку.

Как выяснили следователи, отношения мужчины с потерпевшей уже давно были натянутыми. В сентябре 2018 года он пришел в больничную регистратуру и начал высказывать свое недовольство на повышенных тонах. Женщина пыталась уйти от конфликта и вышла в коридор больницы. Мужчина пошел за ней. При свидетелях он толкнул потерпевшую, она упала и сломала лучевую кость правой руки. В дальнейшем она была вынуждена проходить лечение и отказаться от управления личным автомобилем.

Суд удовлетворил заявление потерпевшей и обязал мужчину выплатить моральную компенсацию - 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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